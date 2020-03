¡Imperdible! Famosos clase B interpretaron una bizarra versión de "Imagine"

View this post on Instagram

IMAGINu00c1 que todos vivimos la vida en paz ud83cudf1f No importa de du00f3nde seas ni quiu00e9n seas, de esta salimos todos JUNTOS ud83dude4f Gal Gadot lo hizo en EE.UU y me llegu00f3, espero que les llegue de la misma manera ud83dudc93 Algunos amigos, otros conocidos pero todos UNIDOS por la misma CAUSA ud83cudf1f Muchas gracias a las personas maravillosas que participaron de este video que hice desde el corazu00f3n ud83dudc93 @matiale77 @josemariamuscari @priscilacrivo @ivocutzarida @danielacantante @diegodiaz.tyc @danielcampomenosi @santi_ladino @acherubito @ceciliapirolo @leocentenook @anamaferreira @willyquiros22 @dianadeglauy @caritoiba @tato_aguilera @mirtabusnelli @inespalomboo @buffarini07 @totiricaud @ricardopita1979 @charritopadrote @jmlegui @elpurre @seba_naon @gracielatenenbaum @agusbernasconi07 @esthergorisok @fedebaronok @escuderosilvina @mercedesninci1 @belufrancese @tonyarrighi @victorianajda @jdiazok @ignaciomontesgonzalez @antaboada @guarnacocinero @gasvietto6 @milittabora Gracias @soyezeok #quedateencasa #yomequedoencasa #cuarentena #argentinaud83cudde6ud83cuddf7