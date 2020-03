Se casó con uno y le dice “Te amo” a otro: Evaluna Montaner y sus cosas

Uno de los noviazgos más mediáticos y explosivos de los últimos tiempos es el de los cantantes Evaluna Montaner y Camilo. Los músicos sellaron su vínculo de amor casándose a principio de este 2020, pero parece que no es todo color de rosa.

¿Un tercero en discordia? A través de las redes, sobre todo de una transmisión en vivo del también cantante J Balvin, se generó una gran polémica de amor.

El joven cantante colombiano, quien está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, admitió a través de Instagram que conoce el amor que expresa Evaluna sobre él.

Son varias las ocasiones que Evaluna Montaner ha dejado en claro los sentimientos que genera en ella el intérprete de “Ritmo”.

Ante sus declaraciones, el cantante de "Tutu", Camilo no pudo evitar su desconcierto y manifestó lo siguiente: "Lo único que arregla las cosas es que la única persona que te ama más que Evaluna soy yo, entonces ya no tenemos problema. Ella me dice ‘me encanta J Balvin’, yo le digo que a mí me encanta más".

Así fue que Camilo se tomó de la mejor manera esta incomoda situación y aclaró que él también es un admirador de Balvin.

La transmisión de la polémica: