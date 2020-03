Jorge Drexler confirmó que tuvo coronavirus y ya está recuperado

Jorge Drexler contó que tanto él como su esposa, Leonor Watling, sufrieron coronavirus y ya están curados. Según su testimonio, vivieron días de mucha incertidumbre por los pocos conocimientos que hay sobre el Covid-19, pero que los síntomas que sufrieron fueron leves.

Todo comenzó hace unos 20 días cuando se encontraba de gira por Costa Rica. Al ver que la situación en España, país donde reside, se complicaba decidió cancelar lo que quedaba del tour y regresar rápidamente.

Poco tiempo después, su esposa comenzó con síntomas y luego él. "La primera semana fue muy dura porque estuvo aislada mi mujer en un cuarto. La segunda semana pasé por lo mismo, y la carga se vuelve para uno mismo por la familia", contó en diálogo con el programa El Objetivo, de La Sexta.

"Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque fue la versión suave de la enfermedad. Pero tenemos otro familiar positivo que estuvo conviviendo con nosotros unos días. Nos asustamos mucho. Recién agarro la guitarra por primera vez en dos semanas, para que tengas una idea. Nos tomó de sorpresa. Esto no se veía venir", contó.

Luego, dejó un mensaje tranquilizador: "Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento".

"Los hospitales son para la gente que los necesita, que son las personas mayores o con enfermedades previas. Los hospitales están saturados: nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa. Quiero mandarles un abrazo a los amigos que han perdido seres queridos. Casi todos los días tenemos noticias de una persona cercana".

Recordemos que Drexler escribió una canción sobre el coronavirus, que llamó "Codo a codo". Respecto a los motivos que lo llevaron a darle vida al tema, el músico contó: "Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos. Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya".