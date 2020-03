Escabrosa pelea por los muertos de coronavirus entre Lana Montalban y Jorge Rial

Lana Montalban inició una insólita campaña para conseguir datos de los fallecidos por el coronavirus y así armar una lista paralela a la información que brinda el Estado. Indignado, Jorge Rial la cruzó y pidió que actuaran de oficio contra ella, considerando que los datos que ella está solicitando constituyen un delito.

"Me gustaría que la repudiemos públicamente, que no le demos bola. Lo que está haciendo, la verdad, es grave. Armar algo paralelo, sin chequear, es sembrar caos. No se sumen, no está bien y no es ético", lanzó Rial desde su programa, Intrusos.

Montalban respondió con una desatinada ironía: "Jorge Rial, te llaman", junto a una captura armada que ya ha circulado anteriormente en la red que muestra a Alberto Fernández llamando "pelotudo" y "piantavoto" al conductor del legendario ciclo de espectáculos y chimentos.

La periodista ya venía de caer ingenua y aparatosamente cuando compartió la falsa información: "Murió Carlos C. Vanhoy", una fake news que utilizó el latiguillo que se viralizó en octubre de 2019 para burlarse del Gobierno de Mauricio Macri en la recta final de su mandato.

Pero eso no fue todo, Montalban luego disparó artillería pesada contra Rial: "Única contestación a quien hace años vive de arruinar vidas ajenas y pauta del estado (alegan también que de extorsionar. No tengo pruebas) Es millonario y que sepa, no donó un peso a la lucha contra coronavirus. No me callaré".

Unica contestación a quien hace años vive d arruinar vidas ajenas y pauta del estado (alegan también q d extorsionar. No tengo pruebas) Es millonario y q sepa no dono 1 $ a la lucha contra #coronavirus

No me callaré. uD83DuDE1B

Sigan enviando datos x privado. Gracias. #QuedateEnTuCasa — Lana Montalban (@LanaMontalban) March 30, 2020

Y en una escalada sin límites, Montalban agregó: "Personaje funesto farandulero pidió que fiscal de oficio me mande presa, por dudar de las cifras oficiales de una corporación política que se caracteriza por mentir, y por intentar saber la verdad. Qué lástima que no puede ser Nisman, ¿no?".

Personaje funesto farandulero pidió que fiscal de oficio me mande presa, por dudar de las cifras oficiales de una corporación política que se caracteriza por mentir, y por intentar saber la verdad.

Qué lástima que no puede ser #Nisman

No? — Lana Montalban (@LanaMontalban) March 30, 2020

Desafiante, Lana arengó: "Sigan enviando por privado información de muertes x #COVID19 o sospechosas. Estoy trabajando en colaboración con un colega. Si el gobierno dice la verdad...porqué sus operadores me atacan?"

Sigan enviando por privado información de muertes x #COVID19 o sospechosas. Estoy trabajando en colaboración con un colega.

Si el gobierno dice la verdad...porqué sus operadores me atacan? uD83EuDD14 — Lana Montalban (@LanaMontalban) March 30, 2020

Para cerrar su desbordada catarata tuitera, Montalban posteó: "Todos tenemos un esqueleto en el closet. Pero algunos tienen un cementerio".