Cómo está el ex Mambrú que tiene coronavirus

Gerónimo Rauch, ex integrante de la banda Mambrú, desarrolló una carrera musical en España y actualmente se encuentra en cuarentena por padecer de coronavirus.

En un video posteado en su cuenta de Instagram que luego fue eliminado por dicha red social, el cantante dijo que están extremando los cuidados con su pareja: "Fuimos tan conscientes que sabemos que no hemos contagiado a nadie, pero sí confirmamos que ambos tenemos el Covid-19. Estamos en España y queremos concientizar a la gente de Argentina. Desde el 10 de marzo estamos en cuarentena, muy conscientes del peligro que puede llegar a tener coronavirus. La primera semana no teníamos síntomas, no teníamos idea. Después fueron claros: resfrío, dolor de cabeza, fiebre, un ardor alto en las vías respiratorias".

Hola a todos! Simplemente quería aclarar que instagram me ha censurado el vídeo donde hablaba sobre los síntomas que estamos teniendo mi mujer y yo, y no me dejo compartirlo en Facebook tampoco. Estamos bien y rezando porque esta pesadilla termine! — Gerónimo Rauch (@GeronimoRauch) March 28, 2020

Aclaro que mi única intención era conscientizar ya que aún vemos mucha gente en las calles, sin entender que pueden portarlo y no tener síntomas. — Gerónimo Rauch (@GeronimoRauch) March 28, 2020

Los demás síntomas que tenemos son típicos de una gripe, dolor de cabeza, un poco de fiebre, cansancio, etc. Los médicos nos pidieron que estuviéramos muy atentos a nuestros pulmones, que si sentíamos insuficiencia respiratoria, que ahí sí que debíamos llamar a urgencias... — Gerónimo Rauch (@GeronimoRauch) March 28, 2020

Este domingo, el cantante indicó que ya siente una evolución: "Hoy me volví a despertar con ganas de cantar! Empecé el día con un poco de yoga para ver cómo está la máquina. Y realmente me siento mucho mejor. Gracias a todos los que se preocupan por nosotros. Vamos día a día!"