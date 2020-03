¡Qué guapa era! Karol G en traje de baño cuando aún no se había operado

View this post on Instagram

Si todas esas personas que estaban ahu00ed supieran que no podu00eda salir por que las lu00e1grimas no me dejaban ud83eudd0dud83eudd0dud83eudd0d Que mu00e1s le puedo pedir a la vida si me ha dado tanto!!! Tengo a Dios, a mi familia, a mi pareja, buena salud, mi carrera exitosa y a TODOS USTEDES u2764ufe0fud83cudf39ud83cudf39ud83cudf39 MI PRIMER ARENA SOLA !!!!!! GRACIAS URUGUAY ud83dudcabud83dudcabud83dudcabud83dudcab