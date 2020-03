La provocación de Alex Caniggia tras violar la cuarentena: "Piju... activo"

Alexander Caniggia y su novia Macarena Herrera quedaron bajo prisión domiciliaria tras haber sido detenidos por la Gendarmería Nacional en el Peaje Hudson de la Autovía Nacional N°2 por no cumplir con el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Sin embargo, horas después, el mediático hizo un live junto a su pareja jugando a las cartas, y según sus palabras actualmente se encuentra en Mar del Plata.

“Pijudo activo. En el Uno no me gana nadie. Cuando quieran partidito, acá estoy. Sapeeeee. Gente, en el Uno no tengo rival. ¿Las cartitas? Bien activas. Sapeeeee”.

Y agregó: “Yo estoy acá en casa jugando al Uno, quedate en casa y jugate unos Uno”. Además el trapero, deslizó que junto a su pareja están en “La Feliz” y no en Puerto Madero -donde él reside- ni en el country de Ezeiza en el que vive Macarena. A la 1 de la mañana, cuando el mediático hizo su transmisión en vivo, un seguidor le dijo “pensé que estabas en cana”, a lo que él contestó “Si están aburridos vénganse que estamos en Mardel”. Esa frase molestó a Herrera, quien mencionó por lo bajo el episodio que tuvieron con los gendarmes en la ruta y le pidió a su novio que no diga que estaban en la ciudad balnearia.