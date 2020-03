¡Tenso momento! Fuerte discusión por el surfer que violó la cuarentena

Un joven de 27 años circulaba por la autopista con bolsos y tablas de surf en el techo de su camioneta. Primero dijo que venía de su casa, después que volvía de Brasil. Ante esta situación, Prefectura lo acompaño hasta su casa de Flores donde debía cumplir con la cuarentena obligatoria, pero decidió huir hacia Ostende.

La actitud del joven generó polémica en los medios y, en especial, en Hay que ver, el programa que conducen Denise Dunmas y José María Listorti en la pantalla de El Nueve, donde la conductora mantuvo un intenso ida y vuelta con la panelista Fernada Iglesias.

"Cuando ves a un chico que lo llevan hasta la puerta de su domicilio y le explican como si tuviera 2 años…”, comenzó diciendo Denise, justo cuando fue interrumpida por Iglesias. “Pero la policía ni siquiera esperó a que él entrara a su casa. ¿Por qué no esperaron?”, expresó la periodista generando la indignación de la conductora.

“Vos estás diciendo que dependemos de la responsabilidad de la gente. ¿Tienen que llevarte de la oreja hasta la puerta de tu casa...? ¿Eso es lo que querés...? ¿Que la policía lo hubiera metido adentro de la casa..?, ¡Es un adulto!”, siguió Denise. “No. Lo que digo es que algo pasó, ¿por qué la policía no esperó a que el chico entrara...? Algo hubo ahí”, dijo Fernanda.

El ida y vuelta fue aumentando en intensidad. "Yo jamás le hablaría así a un policía, jamás en mi vida. Y si me equivoqué, menos. Sé cómo puedo reaccionar. Entonces, según vos, la policía tiene que llevar de la oreja a las personas hasta que entre a la casa porque si no no entienden y se van a la costa", reconoció Denise.

Por su parte, Iglesias expresó: "Nunca dije eso. No me tergiverses. Yo solo pido, por favor, que no prejuzguemos porque si no vamos a cometer muchos errores".