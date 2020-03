Mónica Farro reveló su maratónico récord sexual en menos de 24 horas

Mónica Farro respondió al Repo hot del portal DiarioShow.com y respondió con total naturalidad sobre varios aspectos de su vida íntima. Un picante cuestionario en el que la vedette habló de todo: tríos, juguetes sexuales, fantasías, el tamaño y la cantidad de veces que tuvo sexo en menos de un día entero

¿Cuándo fue tu primera vez?

- Mi primera vez fue cuando tenía 17 años con el papá de mi hijo.



¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

-Tengo varias fantasías sin cumplir...



¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-No sé si fue el lugar más raro pero digamos que en el baño de un avión.

¿Practicás la autosatisfacción?

-Practico mucho la autosatisfacción. Es muy buena.



-¿Hiciste un trío? Y si no, ¿te gustaría?

-Nunca hice tríos, es parte de una de mis fantasías pero si la cumplo es como que deja de serlo. Así que por más que me gustaría prefiero que siga siendo fantasía.



¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-No uso disfraces, me parecen tontos. Pero sí juguetes sexuales.



¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-No me calienta ningún famoso o famosa para tener sexo.



¿El tamaño importa?

-Sí, el tamaño importa y mucho.

¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-El tiempo máximo fueron 15 días, no creo que mucho más.



¿Cuál fue tu récord sexual?

-Mi récord fue 18 en menos de 24 horas.



¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

- Muchas veces me ofrecieron plata a cambio de sexo, eso es cuenta corriente y todavía sigue pasando.