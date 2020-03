¿La cuarentena se cobra la ruptura de una querida pareja de famosos?

View this post on Instagram

Que cu00f3mo la estoy llevando? ud83dude43 Aca, re tranquiii ud83dude2c Alguien me cree que por las noches me duermo su00faper triste? Como con una angustia, no se una sensaciu00f3n rara...(ahu00ed me pongo una meditaciu00f3n para relajar y dormir tranquila) despuu00e9s les paso por stories. Estu00e1n buenu00edsimas! De todos modos, siento que no debo ser la u00fanica no? ud83eudd74 Pero al otro du00eda, me despierto hago mi yoguita, mis respiraciones conscientes un poco de meditaciu00f3n, desayuno...y el du00eda arranca. Yyyyy, PASAN COSAS ud83dude33 Como estas por ejemplo ud83eudd17 A ustedes? Como les pega? Les mando amooor y fuerzas! Vamos nosotros podemos ud83dudc4aud83cudffcud83dudc4aud83cudffcud83dudc4aud83cudffc #quedateencasa