Alfredo Casero, enfurecido contra el Gobierno, Marcelo Tinelli y el Papa

La medidas impuestas por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus no fueron bien recibidas por Alfredo Casero, que desde su cuenta de Twitter disparó una cantidad de comentarios al respecto. Además, cuestionó las actitudes de varias figuras del mudo del espectáculo como Marcelo Tinelli, Diego Brancatelli y Jorge Asís .

"Me hacen aceptar a una sociópata con delirios de reina y a un sicótico que decía lo contrario a lo que hoy profesa, me dicen que me ponga en manos de ellos que van a seguir haciendo política trayendo cubanos", tuiteó el cómico ante la posibilidad de que ingresen médicos de Cuba para ayudar.

"Que somos ejemplo, que lo de Ginés no existió. Me tengo que olvidar lo que robaron, cómo desmantelaron la Argentina, cómo le regalaron la plata a viejas resentidas que piden que escupan a la policía. Los bolsos, los cuadernos, los sindicalistas que no aparecen. Que somos chetos, que somos los culpables, me tienen harto. Le dan tranquilidad a nadie, solo a los suyos. Les importa una mierda la Argentina, son un régimen de ladrones e idiotas útiles, grabaron todo lo que pudieron y amenazaron constantemente a un gobierno elegido por el pueblo", escribió Casero en relación al ministro de Salud, Ginés González García .

Luego, disparó contra el periodismo: "Tenemos que aguantar periodistas pagos, tenemos que vivir desinformados, nos mienten y nos mintieron siempre. Me han amenazado, dejado sin trabajo y sin gremio, maltrataron a la Policía, a la Gendarmería, destruyeron las Fuerzas Armadas, vendieron armas, destrozaron Río Tercero. Destrozaron las instituciones, le temen a una orate, nos ponen a gente incapaz por política y amistad, la hija de uno, la amante del otro... ¿y me piden que los siga aplaudiendo?".

El comediante también le dedicó palabras al Papa Francisco : "¿Me tengo que alejar del catolicismo por un Papa amigo que vive de la plata de los corruptos y asesinos del mundo?".

No dejó pasar un mensaje a Marcelo Tinelli , quien viajó a Esquel en plena cuarentena por coronavirus "Ojo que está sensible" , escribió en tono irónico.

Finalmente, Casero dio un consejo: "Cuidá a los tuyos. No seas forro, ayuda a la gente sin que te importe lo que piensa, apoya a la gente que trabaja por el bien. Estudiá y criá bien a tus hijos, no aceptes aberraciones sin descreer, sé bueno y lavate las manos. Y que nadie te calle, no tengas miedo y queré a tus viejos".