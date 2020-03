Karol G se saca el bikini y pone cara de traviesa ¡Mucho con demasiado!

View this post on Instagram

~ Desde el fondo de mi corazu00f3n, lo mejor para ustedes ud83dudc96 ~ . . ~. COMENTA u00abKAROLu00bb LETRA POR LETRAud83dudc98 Los estaru00e9 leyendoud83dude09 . . . . #anuelaa #karolg #freeanuel #realhastalamuerte #daddyyankee #pinarecords #teamnatti #corazonurbano #nattinatasha #beckyg #badbunny #sinpijama #dura #karolg #ozuna #reggaeton #tonta #duraremix #maluma #durachallenge #anuel #freeanuel #amantesdeunanoche #jbalvin #puertorico #obsesion #nickyjam #quiensabe #sech #misslonely