¡Desopilante! La familia Xipolitakis grabó una canción para combatir el coronavirus

La familia Xipolitakis grabó una canción que luego compartieron a través de sus redes sociales. El objetivo fue intentar crear conciencia sobre la importancia de respetar la cuarentena total dispuesta por el gobierno argentino para frenar la pandemia de coronavirus en nuestro país.

En él, se puede ver a Stefy junto a sus padres, Manuel y Elena, su hermano, Nico, y su novio, Sebastián Pelisch, quienes luego se suman Vicky mediante un video.

"Si no te beso es porque te quiero, si no te abrazo es que quiero volverte a ver. Quedate en casa, lavá tus manos. Es el momento y lo tienes que entender. Un virus se corona como dueño del mundo. Y de repente en Disney se apagó la magia. Duerme en silencio Nueva York. Muralla China se quebró. Ningún camino nos conduce más a Roma", comienza cantando Stefy junto a su madre.

Luego, desde el living, la familia canta a coro: "Un virus se corona como dueño del mundo. Y de repente despertamos y todo cambió. Tomemos como obligación”. “Te esfuerzas tu me esfuerzo yo. La humanidad corre peligro, hay que salvarla", termina la frase Vicky desde su domicilio. Y remata: "Quedate en casa, por favor".

Stefy escribió en su cuenta de Twitter: "Juntos podemos lograrlo.... Yo me quedo en casa; vos tmb #quedateencasa Con amor... Familia Xipolitakis. Gracias @alferdez por lo que estas haciendo por los argentinos" #orgullo #argentina

Vicky, por su parte, compartió el tema en su Instagram donde escribió: "Por favor, no salgan de sus casas. Es la única manera de parar este virus". Luego, agregó: "Familia Xipolitakis: aunque estemos lejos sé que estamos cerca, ojalá nos veamos pronto, me hacen mucha falta. Pero mi deber de madre me llama y hoy la prioridad es cuidar y proteger a mi hijo. Estamos aislados, solitos, respetando la cuarentena con mucha precaución".