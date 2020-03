Alejandro Fantino, a los famosos que no respetan la cuarentena: "Sos un sorete"

En el marco de la situación de pandemia mundial y del aislamiento social obligatorio, Alejandro Fantino realizó un duro descargo contra los famosos que no cumplen con lo impuesto por el gobierno nacional.

"Realmente estoy shockea que mucho referente del deporte o la sociedad no ponga las pelotas sobre la mesa y dé el ejemplo. Es el momento de dar el ejemplo", declaró.

"Si toda la vida te llenaste los bolsillos con la guita que te da el que te mira por televisión, el que te da su confianza, de comprar el jabón que le recomendás… Si cobrás 25 millones de pesos por mes de sueldo, tenés auto importado aviones privados, yates, y sos un soret… que en el momento que tenés que dar el ejemplo no lo das, sos un soret… No hay otra palabra", enfatizó.

"Cada uno póngale en su casa el nombre que quiera a estas personas. Este tipo de situaciones sacan los soret… a flote en todo sentido. Seguramente haya uno en el edificio, otro en el barrio privado, en la villa, o en el club. En otras circunstancias no nos cambia la vida, pero en esta me matás a mi viejo, soret… Si no das el ejemplo como referente social que sos, sos un soret… y me estás matando a mi viejo, a mi vieja, a un familiar o a un amigo", concluyó furioso.