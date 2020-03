Longobardi destrozó a quienes pasean sus perros en cuarentena

La cuarentena total y obligatoria para prevenir contagios por coronavirus está contemplado el permiso para sacar a las mascotas sacarlos a que hagan sus necesidades, pero no circular por varias cuadras. Con respecto a ese tema, Marcelo Longobardi se mostró indignado de que en su "barrio hay gente que pasea el perro", mientras el periodista no puede salir a caminar.

Y remarcó: "No entiendo cómo se puede pasear un perro y no un humano. En España no se puede andar. Francia, que está en un nivel de cuarentena importante, permite salir a caminar o a correr una hora por día, a un kilómetro de distancia de tu casa, solo. Londres permite hacer actividades físicas solo, pero no se sabe cómo se va a implementar durante la cuarentena. En Bélgica están promoviendo que salgan".

Longobardi insistió en la importancia de permitir y garantizar la práctica de deportes en cuarentena. "La actividad física debería ser regulada", dijo y agregó que "si no lo hacemos vamos a registrar otras consecuencias tales como aumento de peso, de colesterol y otras afecciones. Yo empecé a usar una bicicleta fija ayer".

El decreto lanzado recientemente estipula que se puede sacar a las mascotas a las calle pero no para pasear, y lo debe hacer una sola persona. Luego detalla que la distancia del recorrido durante el paseo debe ser la mínima posible y en las inmediaciones de la casa o departamento.