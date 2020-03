¿Levantan "El precio justo"?

La televisión argentina ha implementado varios cambios para no poner en riesgo a sus trabajadores en el marco de la expansión del coronavirus. De esta manera, los ciclos cuentan con menor cantidad de invitados y panelistas. o bien hay quienes, como Moria Casán que optan por poner en stand by sus programas hasta que este flagelo termino.

En el terreno de la ficción, recordemos que "Separadas" quedó inconclusa al no tener más capítulos grabados al momento de tener que interrumpir el rodaje, mientras que una estrella como Mirtha Legrand delegó la conducción en su nieta Juana Viale

Según informa el portal PrimiciasYa.com, por el momento "El precio justo" saldrá al aire con programas repetidos y otros grabados antes de que se decretara la cuarentena obligatoria.

Por estas horas, Lizy Tagliani junto a su producción barajan la posibilidad de hacer algunos programas en vivo con juegos telefónicos y a través de las redes y complementar el envío con entrevistas por skype con algunas figuras.

En el caso de otros programas con participantes como "El muro infernal" o "Bake Off Argentina", informaron que no hay problemas porque "son programas que están grabados con anterioridad". De hecho, el ciclo de Paula Chaves se grabó el año pasado y Marley finalizó grabaciones en los primeros días de marzo.