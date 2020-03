Jlo lo hizo otra vez: Se vistió con un vestido que no le cubrió nada

Más allá de su talento para la música, una de las cosas que más destaca de Jennifer López es un increíble buen gusto para la ropa. Por eso, muchos la reconocen como la indiscutible “diva del Bronx”.

Con 50 años y una figura envidiable, la intérprete de más de una decena de hits mundiales siempre sabe qué lucir para dejar a toda la audiencia perpleja, pues además de belleza, si algo le sobra a Jlo es actitud.

En esta oportunidad recordamos el momento en que la ex de Marc Anthony lució un espectacular vestido con muy poca tela, que no sólo dejó ver que abajo no llevaba nada, sino que tapó solo lo mínimo.

La foto fue publicada por un club de fans de la artista que, igual que millones de personas en todo el mundo, quedaron perplejos en esos premios Billboard al ver a Jlo entrar con ese atuendo.

No es la primera vez que Jennifer López impacta con su vestimenta en una alfombra roja. Recientemente usó un vestido plateado lleno de brillos que dejó a todos en shock con la apertura de la pierna: ¡Demasiada elegancia junta!