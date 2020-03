Inesperado giro en LAM : el cambio que sorprendió a todos

View this post on Instagram

Hoy tuve el el honor de ser el primer angelito de @losangeles_ok !! ud83dudcfa Un equipo de grandes profesionales y buenas compau00f1eras. Hoy al mando de @yanilatorre GRACIAS! A todos por recibirme! @maitepenio @antaboada @majomartino Gracias @angeldebritooki @ferrarigaston71 @gonzalez_lucasok por las oportunidades !