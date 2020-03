Tras suspender su programa en América, Moria lanzó fuertes amenazas

Yanina Latorre y Eduardo Feinmann criticaron a Moria Casán por el repentino parate que decidió ponerle a su programa Incorrectas,

Moria tomó la decisión para liberar el móvil que todos los días iba a su casa a grabarla, para que esa cámara quede disponible para alguna situación vinculada con la coyuntura del coronavirus, y además porque sintió que el ciclo ya 'estaba perdiendo su esencia'. Además, Casán aseguró que el canal comandado por Daniel Vila le ha dejado las puertas abiertas para cuando ella crea oportuno regresar.

Y para quienes la criticaron, obviamente hubo poderosos misiles: "Ojota, ojete a los que le agarra ataque de ética, advierto, no amenazo, que tengo audios grabados donde me rogaban que denoste a ciertas mujeres!!! Ojota a los paladines de la traición que cambian relojes de marca por pañuelitos verdes. Banco a todos los que tienen el culo limpio para no meter narices en vidas ajenas, siendo lacras de la moralina. Recomiendo lectura "La conjura de los necios". Es fabuloso".

Yanina Latorre había asegurado que el stand by de Incorrectas no fue un gesto solidario, sino que el canal decidió sacarla del aire. Moria respondió: "Hay gente que dice que levantaron y que me traicionaron, ¿Cómo me van a traicionar en el canal?. Escuchame, tengo de productora a la dueña del canal. Por favor, tanta pavada. No tiene fuente de información, tiene bidet de información. Besos, amore", chicaneó a la 'angelita'.

Por su parte, Eduardo Feinmann había afirmado: "La Dra Moría nos presenta a su gurú y la cura para el Coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama", acusándola de hacer 'publicidad' al doctor Mühlberger, amigo de la diva. Casán salió con los tapones de punta: "Le aclaro a (EF) "Enano Fascista" que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente me honra. Siga metiéndose conmigo y con mi hija, que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta (me lo han comentado porque no lo veo), seguramente me lo cruzaré en America Tv y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal. ¿Que prefiere? enano flatulento o enano fascista? no encuentro otra manera de referirme a usted. Con todo respeto una DAMA que soy yo. Se cree un gran periodista y es un oportunista de cuarta".

