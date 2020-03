¡Se sinceró!: Jésica Cirio dijo que no le cocina a su hija ¿te parece bien?

Jésica Cirio es una de las modelos más lindas del país y cada día que pasa su popularidad crece más y más en sus redes sociales ya que constantemente postea fotos de su trabajado cuerpo, por lo que muchos de sus seguidores le piden consejos para tener una figura similar a la de ella.

Si bien la despampanante rubia es excelente para bailar, enseñar zumba, modelar y conducir, hay una tarea que no le sale para nada bien y esto se debe a que no le gusta para nada hacerlo. Hace unos días Jésica Cirio confesó en una revista de interés general que se lleva muy mal con la cocina y que no sabe hacer ninguna comida.

Esta peculiar cualidad hizo que en varios momentos se generarán diferentes desencuentros con su actual pareja, Martín Insaurralde. Por su parte Jésica Cirio sobre este tema dijo lo siguiente "me llevo pésimo con la cocina, no hago nada de nada, es más no le cocino ni siquiera a Chloé. Pero si no queda otra lo hago aunque sea un queso".