¿Jorge Rial destrozó a Moria Casán?: "Gente detestable"

Primero fue el Pastor Gimenez con su gel que curaba el Coronavirus y ahora es el doctor Mu00fchlberger y sus mu00e9todos para terminar con el virus. El dice claro u201cYo tengo la fu00f3rmula para el Coronavirusu201d. Le dicen que no llamen a los telu00e9fonos de salud pu00fablica pero si al de este chanta para que le pongan u201csueritosu201d y prevenir la pandemia. Y el asiente. Gente detestable que juega y lucra con la salud y el miedo de la gente. La justicia tiene que actuar ya.