¡Confirmación rotunda! Las imágenes que demuestran que Thalía se aumentó el pecho

En su larga trayectoria artística, la cantante mexicana Thalía siempre ha sido reconocida por su talento y su belleza, pero al mismo tiempo, ha estado envuelta en rumores por sus supuestos “retoques” estéticos.

Ella siempre ha respondido con chistes, haciendo ver que no le importa lo que digan. No obstante, si bien no ha negado su paso por el quirófano, tampoco es algo que ha aceptado abiertamente.

Para responder la duda, recientemente se dieron a conocer unas imágenes de la protagonista de “Marimar” que dejó en evidencia el aumento de su pecho.

Pese a que la imagen no es reciente, se nota que el cambio en la medida de su busto es realmente radical.

Actualmente, ya con 46 años, Thalía se ha consolidado no solo como una de las artistas más reconocidas de su país sino una de las mujeres más bellas del mundo.