Canosa liquidó a Tinelli y lo deschavó como dirigente hipócrita

Viviana Canosa le envió un contundente mensaje vía Twitter a Jorge Rial: "Gracias @rialjorge no me siento tan SOLA, también muchas veces han pedido mi cabeza. Lo de @cuervotinelli es una Vergüenza. Anoche lo dije en @canal9oficial".

Gracias @rialjorge no me siento tan SOLA, también muchas veces han pedido mi cabeza.

Lo de @cuervotinelli es una Vergüenza. Anoche lo dije en @canal9oficial — Viviana Canosa (@vivicanosaok) March 20, 2020

En conversación con Rial en "Intrusos", después de 18 años de no hablar con el conductor con el que protagonizó varios cruces y tensiones, Canosa amplió el concepto de sus críticas hacia Marcelo Tinelli: "El tuit que subí recién fue porque escuché lo que decías y más allá de nuestras diferencias está bueno que dos personas populares como nosotros digamos que lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza. Como dirigente que es de este gobierno, que reconoce lo que la gente está pasando, la verdad que a mí me indignó lo que hizo. Es un momento para hacer gestos y todo el tiempo decimos que no son vacaciones, hay que dar el ejemplo. Y él no vive en un monoambiente", lanzó con dureza.

Y agregó: "Nosotros que tenemos un medio de comunicación está bueno que digamos que es una vergüenza lo que hizo. Esto es una guerra y nadie se da cuenta. No es contra él, mirémonos a los ojos y hay mucha gente que la está pasando mal. ¿En qué mesa del hambre te sentás flaco? Es indignante. Seamos solidarios, no digamos una cosa y hagamos otra".

La periodista no se privó de lanzar su dardo más certero y afilado: "Si él está en Chubut, y hay un tipo en un hospital, un albañil que no llega a fin de mes está en Chubut, el respirador se lo van a dar Tinelli".