Luis Ventura deschavó un bizarro fetiche de un conductor con una tanga

El empresario Eduardo Costantini y la joven Elina Fernández Fantacci contrajeron matrimonio recientemente y estalló la polémica. ¿Cómo logró la modelo de 30 años capturar al multimillonario de 73? . Según Anamá Ferreira, Elina investigó cada paso Costantini, aunque luego la brasileña se encargó de pedir perdón por sus dichos. Finalmente, fue el 'gualicho' "agua de tanga", la versión que cobró mayor fuerza como fundamentación del surgimiento del romance.

Ni lerdo ni perezoso, Luis Ventura salió a ventilar la intimidad de un conductor en una situación similar a la de la flamante pareja: "Un conductor de televisión no sólo tomaba tecito de eso, sino que la persona que lo seducía lo hacía oler la tanga o la bombacha cuando terminaba de trabajar". El chimentero no dio la identidad del conductor y agregó que el protagonista de esta bizarra anécdota ya no sigue junto a su pareja.

El 'gualicho' del que Ventura hace mención, que responde al que sostienen que Elina le hizo a Costantini, se trata de un preparado en el que la mujer lava su bombacha/ tanga con agua, guarda ese líquido y se lo hace tomar a quien quiera enamorar junto a una infusión.