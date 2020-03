El bajón anímico de la China Suárez: pierde el optimismo y pide ayuda

La China Suárez venía aconsejando a todos sus seguidores desde sus redes sociales cómo evitar contagios y la expansión del coronavirus. Pero anoche, ante las noticias de nuevos infectados en nuestro país, el humor de la actriz se desmoronó.

Desde su cuenta de Twitter escribió unas fuertes palabras pensando en todos los que se ven afectados por la crisis económica que también está comenzando a dejar los efectos de esta pandemia.

"¿Cómo se hace para mantener el optimismo? Es una película surrealista, un mal chiste", comenzó escribiendo la actriz. "El trabajo, la gente, la salud, los emprendedores que si no venden no comen. Suelo ser positiva, esto me gana", finalizó.

El trabajo, la gente, la salud, los emprendedores que si no venden no comen. Suelo ser positiva, esto me gana. — Eugenia Suarez ? (@chinasuarez) March 19, 2020

Recordemos que la actriz se encuentra en cuarentena junto a su familia, sus dos hijas y su pareja Benjamín Vicuña, en la casa que tienen en un country de zona norte.