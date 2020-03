Destino Final: revelan detalles de la nueva entrega de la saga

Fue publicado por Digitl Spy un informe sobre el regreso de la saga Destino Final. Los responsables de la franquicia anticiparon algunos detalles sobre lo que se viene.

Patrick Melton y Marcus Dunstan se encuentran trabajando en el guion de un posible reboot. El creador de la franquicia, Jeffrey Reddick, comentó: "El fan del terror dentro mío se emociona cuando ellos hacen una película nueva, me gustan mucho esos escritores. He estado hablando con Craig (Perry, productor) y el concepto detrás es único. Creo que ‘reboot’ es probablemente una palabra muy fuerte, suena a que can a cambiar todo, pero definitivamente va a ser una Destino Final".

Por su lado, Perry anticipó: "Estamos jugando con situarla en el mundo de los médicos, bomberos y policías. Esa gente lidia con la muerte en primera fila todos los días y toman decisiones que hacen que la gente viva o muera. Confiamos en su buen juicio, su experiencia y comportamiento tranquilo. Entonces, ¿por qué no poner a esa gente en la situación de pesadilla donde cada decisión pueda traer vida o muerte, pero en ellos? Estamos pensando que ese mundo puede ser un importante camino a una película de Destino Final".

Recordemos que Destino final es una franquicia de terror estadounidense compuesta por cinco películas. La saga se centra en un pequeño grupo de personas que escapan de una muerte inminente cuando un individuo (el protagonista de cada película) tiene una repentina premonición y les advierte que todos morirán en un terrible accidente. Después de evitar las muertes anunciadas, los sobrevivientes van muriendo uno por uno en extraños accidentes causados por una fuerza invisible que crea complicadas reacciones en cadena.