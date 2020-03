Brutal pelea en vivo entre Jorge Rial y el Pastor Giménez

Jorge Rial y el Pastor Giménez protagonizaron una fuerte pelea en vivo en Intrusos cuando el líder de la Cumbre Mundial de Milagros tuvo su derecho a réplica luego de la difusión en ese programa de los videos suyos pidiéndole mil pesos a sus fieles a cambio de alcohol en gel con los que promete curar el coronavirus.

Desde la Federación de Iglesias Evangélicas se comunicaron con la producción del programa de espectáculos para asegurar que Giménez no pertenece a su organización. “Soy pastor y no soy ladrón. Lo que hace a un pastor es la capacidad de ayudar y contener a la gente, hacerlos crecer espiritualmente”, se defendió Giménez por el polémico episodio.

“A mí no me echó nadie. Soy independiente, fundé mi iglesia y puedo ser pastor hasta abajo de un árbol porque el pastorado es una vocación espiritual”, continuó el entrevistado.

Luego Rial le preguntó directamente sobre el pedido de dinero a cambio de alcohol en gel con nardo. “Eso está sacado de contexto. Fue en una reunión de dos horas donde están mis discípulos. Es un pacto, del lenguaje de nuestra iglesia, para que vaya adelante, porque mantenemos nuestra fe entre todos”, argumentó el desacreditado pastor.

“En un momento vos, lo digo textualmente, decís que 'vas a poder vencer el coronavirus y a la muerte con ese alcohol y el nardo'. Ahí estás jugando con el terror y con la esperanza de la gente en un momento en el que ni vacuna hay. ¿Te parece bien eso?”, preguntó Rial.

“Si vos no crées, yo soy un productor de fe”, retrucó Giménez.

“¿Para qué necesitás el alcohol en gel si vos decís que solo con fe podés vencer al coronavirus y a la muerte?”, le preguntó punzante Rial y Giménez respondió de manera hilarante: “No se puede tocar a la gente sin alcohol en gel en estos momentos. Tengo que dar el ejemplo a mi gente de que hay usar el alcohol y mantenerse limpios. Nuestra iglesia, por ejemplo, junta a miles, pero ahora estamos haciendo reuniones cortas y con todos separados”.

“Profetizo lo que va a pasar, y mi fe me hace creer que la Argentina, por la protección de Jesús que se mete en la gente con su bendición, que vamos a ser el país menos dañado por el virus”, redobló el pastor, increpando a Rial con una tajante frase: “Estás menoscavando a la gente, como si fuesen tontos”. Rápido de reflejos, Rial contestó: “Vos también a veces los tratás como tontos pidiéndole mil pesos. No podés pedirles una luca en momentos de desesperación”.

Mientras transcurría el picante cruce, se dio a conocer que Giménez fue denunciado por la Pastora Irma por venta ilegal de alcohol en gel en su establecimiento, y mostraron los documentos en pantalla.

“No les podés decir que el alcohol en gel con nardo vence al coronavirus, te lo pido por favor. La fe es un complemento”, reiteró Rial, y exclamó a los gritos: “No somos socios de tus mentira, no avalo ni avalamos lo que decís. Crean en la ciencia. Sos un irresponsable, no podés decir 'vamos a ver' ¿Qué te hizo profeta? ¿Quién te hizo profeta?”.