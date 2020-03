Orlando Bloom optó por la abstinencia sexual antes de conocer a Katy Perry

Hace unos cuatros años, durante una etapa particular de su vida, Orlando Bloom optó por practicar el celibato por recomendación de su amigo Laird Hamilton. "El objetivo es terminar con el nivel de expectativa, como cuando vas a una fiesta. Me di cuenta de que también podría mantener una relación con una mujer estrictamente al ámbito de la amistad", reveló en una entrevista al dominical The Sunday Times.

Aunque al principio esta idea parecía una locura, el actor disfrutó tanto de la experiencia de eliminar el sexo de sus interacciones sociales, extendiendo su voto de castidad a seis meses. "Estaba disfrutando mucho de la manera en que me relacionaba con las mujeres y con mi propio lado femenino", declaró.

Sin embargo, se cruzó por su camino la cantante Katy Perry, su actual prometida y con quien está esperando su segundo hijo, en la gala de los Globos de Oro de 2016. En aquella ocasión conectaron de una manera diferente y eventualmente él puso punto final a su abstinencia.

Para los más curiosos fue que Bloom aclaró que en ese período de tiempo no hizo "absolutamente nada", refiriéndose a ver pornografía, que por otra parte no considera saludable. "Cuando ves a múltiples personas teniendo un número indefinido de encuentros en una sola tarde ... ¿cómo vas a estar luego a la altura de todo eso tu propia pareja?", finalizó. .