Polémica, denuncia y confusión: ¿por qué la empleada de Silvina Luna trabaja con barbijo?

Silvina Luna decidió entrar en una cuarentena preventiva por sus cuestiones de salud: "Estoy inmunosuprimida porque tomo corticoides y además tengo una insuficiencia renal crónica", explicó a través de una videollamada en Los ángeles de la mañana.

Y agregó: "Hoy empiezo en el programa de Pampita y estoy viendo qué hacer, si salir o no salir. Por ahora me quedé todo el fin de semana acá".

Tras aclarar que su empleada doméstica fue a su casa "con barbijo" y "se lavo las manos mucho", la llamó para salir en cámara. "Hola, Normis, saludá a las chicas", le pidió. Y agregó: "Norma tiene el barbijo porque ella vino en un transporte público. Pero se está lavando las manos a cada rato y me está dando una mano a acá en casa".

En las redes, fulminaron a Luna con lapidarios comentarios: "Silvina Luna nos muestra a su mucama con barbijo como quien te muestra a un perro con bozal. En materia de humanidad y materia gris, esta chica tiene ese no se que....". "Silvina luna se cree superior mostrando su mucama trabajando con barbijo dale licencia no seas tan hdp"

"Yo estoy inmunosuprimida, tomo corticoides todos los días. Ustedes saben que tuve un problema. Hace diez años me hice una cirugía; un médico irresponsable puso un producto dentro mío, el cual mi cuerpo rechaza , y estoy en juicio. Está por salir el juicio oral en breve, y espero que se haga justicia no solo por mí sino por muchas chicas que también están padeciendo lo mismo, y en casos mucho peores porque han tenido que sufrir trasplante de riñón. Yo no llegué a eso, pero sí tengo una insuficiencia renal por la cual me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto".

El "médico irresponsable" al que Silvina hace referencia es el cirujano plástico Aníbal Lotocki, que según denuncia la modelo, en 2010 le hizo una liposucción en la que mezcló su grasa con metacrilato que le inyectó en los glúteos . Pocos años después, Luna comenzó a sufrir distintos problemas de salud que aún hoy le dejan importantes consecuencias.

"No estoy en cuarentena pero es mi responsabilidad aislarme. Sin entrar en pánico, simplemente para proteger mi salud", aclaró Luna.

Y agregó: "Hay que tomar conciencia y no subestimar lo que está pasando. Decidí quedarme en casa. El primer día vino mi hermano y como no compro nada en supermercados después de esto que me pasó, tengo un lugar que me manda la comida. Me lo subieron hasta la puerta de casa, lo agarré, lavé todas las frutas y verduras y el resto de los productos, los limpié con esas toallitas de lavandina", añadió.

Durante el fin de semana, Silvina había compartido un video en las redes sociales, donde se explayó un poco más en todas las medidas que está implementando. "Conseguí dos barbijos, me costó conseguir alcohol en gel y lo tengo en la puerta de casa para cuando llega gente a casa. También me gustaría tener uno chiquito en la cartera. Me lavo las manos a cada rato, cosa que antes capaz no hacía. También compré toallas desinfectantes para superficies y picaportes. Cambié reuniones presenciales por video llamadas, incluso con mis médicos", finalizó.