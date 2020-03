Mina Bonino pidió que se pare el país y la mataron en las redes

View this post on Instagram

Que te voy a tener que dar en adopciu00f3n, que soy una mala madre, que soy una basura, que no me mereces Te cuento algo, hijo? Esto es para siempre y nadie te va a querer mu00e1s que yo u2764ufe0f -lu00edmite las publicaciones del post anterior porque soy humano y llega un punto que el insulto tiene un lu00edmite. Mu00e1s viniendo de personas que podru00edan ser mis abuelas. (Ni hablar de la manipulaciu00f3n asquerosa de los medios que para tener un click o un punto de rating solo se quedaban con el tu00edtulo) Despuu00e9s de esta publicaciu00f3n y a rau00edz de todos los mensajes que me llegaron agradeciu00e9ndome o contando sus experiencias me pregunto; u00bfQue hacemos mal como sociedad para que una mujer no pueda decir lo que siente por miedo a ser juzgada? No respondu00ed todos los mensajes pero las abrazo y me reconforta saber que de algo sirviu00f3 el texto. Ser madre me hizo ser mu00e1s empatica, me hizo admirarlas mu00e1s; a quienes trabajan, a quienes tienen mellizos. A las madres solteras. A las que perdieron un hijo o las que estu00e1n en la bu00fasqueda, asu00ed como a las que deciden tambiu00e9n no tenerlo por decisiu00f3n propia. Queru00eda que se visibilice lo que nos pasa a la mayoru00eda en el puerperio. Crudamente o no, el objetivo fue hacer que no se sientan solas y que sepan que somos un montu00f3n pasando por lo mismo y amando profundamente a nuestros hijos, porque lu00f3gicamente nadie lo pone en duda. Acu00e1 mini pajarito y yo les mandamos un beso en cuarentena, nos guardamos en casa y disfrutamos los tres juntos con papu00e1 ud83dudc68u200dud83dudc69u200dud83dudc66