Mirá el concierto sin público de Jorge Drexler por el coronavirus

View this post on Instagram

COMUNICADO IMPORTANTE SOBRE LOS CONCIERTOS DE JORGE DREXLER EN COSTA RICA Interamericana de Producciones comunica que los conciertos que el gran artista Jorge Drexler daru00eda en nuestro pau00eds hoy martes 10 y mau00f1ana miu00e9rcoles 11 de marzo van a ser reprogramados para el mes de agosto de este mismo au00f1o. A pesar de que la recomendaciu00f3n de cancelaciu00f3n de eventos de las autoridades de Gobierno no incluye los espectu00e1culos en los teatros y estando el artista y todo su equipo en el pau00eds listos para presentar sus conciertos totalmente llenos, el ambiente y la preocupaciu00f3n que ha generado en una gran parte de nuestro querido pu00fablico las noticias de posible propagaciu00f3n del COVID-19, tanto la oficina del artista como esta productora hemos resuelto reprogramar los conciertos mencionados como una muestra de nuestra preocupaciu00f3n y cariu00f1o hacia el fiel pu00fablico que constantemente nos sigue en nuestros eventos. CONCIERTO VIRTUAL EN VIVO A TRAVu00c9S DE LA Pu00c1GINA DE FACEBOOK DE JORGE DREXLER OFICIAL Y DE INTERAMERICANA DE PRODUCCIONES: Jorge Drexler, en una muestra enorme de cariu00f1o, respeto y generosidad hacia sus admiradores ticos, interpretaru00e1 algunas de sus canciones en una transmisiu00f3n en vivo, a la misma hora en que estaba programado el concierto de hoy en el Teatro Melico Salazar (las 8 p.m.) de manera que la cita con su pu00fablico se mantiene ahora, de manera virtual. Invitamos a quienes ya tenu00edan su entrada para alguno de los dos conciertos a compartir en nuestro sitio de Facebook una foto de su tiquete al concierto junto con el nombre de una canciu00f3n de Jorge Drexler que esta noche le gustaru00eda escuchar. De entre todas las peticiones se haru00e1 una selecciu00f3n que el artista interpretaru00e1 en el concierto virtual. Todas aquellas personas que tengan sus entradas pueden conservarlas y utilizarlas en las nuevas fechas, las que estaremos comunicando en breve. Aquellas personas que definitivamente desean gestionar la devoluciu00f3n de sus boletos podru00e1n hacerlo sin ningu00fan inconveniente en las fechas y forma que estaremos comunicando pronto por separado.