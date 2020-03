¡No le importó nada! Yanina Latorre destrozó a Diego Latorre con una confesión hot

Sin dudas Yanina Latorre es la panelista más picante del programa Los Ángeles de la Mañana que conduce el controvertido Ángel de Brito. En esta ocasión la periodista no hablo de nadie en particular si no que reveló algo que le pasa a ella sobre temas sexuales con Diego Latorre.

El año pasado la bella rubia anunció que se separaba oficialmente del ex jugador de fútbol pero que seguían viviendo bajo el mismo techo debido a que como dijo ella son familia. Debido a que comparten el mismo lugar para vivir Yanina Latorre dijo que usa a Diego para satisfacer sus deseos sexuales.

Lo cierto es que Latorre contó sus intimidades en el programa Confrontados que conduce Marina Calabró. Sobre su relación con el comentarista deportivo Yanina dijo "tengo sexo con él pero no porque lo quiera, sino porque me caliento". Claramente dejó a más de uno con la boca abierta.

Pero no todo quedó ahí sino que también agregó que "Diego piensa que me tiene ahí, que ya se me va pasar, que es algo que se puede solucionar con el paso del tiempo, por que lo amo".

Por otra parte volviendo fiel a su estilo Yanina Latorre no se quedó atrás sobre su pelea con Andrea del Boca, luego de que fuera denunciada por calumnias e injurias por parte de la actriz. En un nuevo episodio la panelista de Los Ángeles de la Mañana dijo que "la cínica y maliciosa es ella" haciendo referencia a Del Boca.