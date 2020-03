Harvey Weinstein amenazó de muerte a Jennifer Aniston

Harvey Weinstein se transformó en los últimos años en el productor más cuestionado de Hollywood. Y la lista de hechos y dichos que lo llevaron a innumerables juicios por abuso y acoso sexual se sigue ampliando.

A horas de que el tribunal lo encontrara culpable de los delitos que pesaban en su contra, trascendió un mensaje en el que el exejecutivo de Miramax y The Weinstein Company expresa que Jennifer Aniston "debería ser asesinada".

Según informó el portal Page Six, la frase forma parte de una serie de e-mails que Weinstein envió y que, a partir del juicio en su contra, salieron a la luz. Entre esos mensajes, se encuentran también desesperados pedidos a sus poderosos amigos por limpiar su imagen y así conservar su lugar de privilegio dentro de la industria, luego de que el New York Times y The New Yorker dieran conocer los testimonios de varias de sus víctimas , en octubre de 2017.

Weinstein temía sobre la posibilidad de que la actriz se sumara a la lista de denunciantes, ya que durante la filmación de Descarrilados , el productor la acosó sexualmente poniéndola contra la pared mientras le tocaba la cola.

Por su parte, Aniston le contó el año pasado a Variety que Weinstein se comportó "como un cerdo" durante la cena posterior a la premier de la película Descarrilados . "Recuerdo que yo estaba sentada en una mesa con Clive Owen y nuestros productores, y una amiga mía estaba sentada junto a mí. Él, literalmente, se acercó a la mesa y le ordenó a mi amiga: 'Levantate'. Y yo pensé: '¡Oh, Dios mío!' Así que mi amiga se levantó, se cambió de lugar y él se sentó. Fue una increíble muestra de su prepotencia".