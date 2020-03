Los famosos se vuelcan a las redes en apoyo a Fede Bal

Ayer por la noche, Fede Bal compartió en su cuenta de Instagram un video que dura casi siete minutos y en el cual habla de su salud.

"Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación”, detalló.

Rápidamente, Fede recibió el apoyo de sus colegas. Lourdes Sánchez, su ex compañera del Bailando, fue una de las primeras en enviarle buenos augurios. “Va a salir todo bien”.

Moria Casán utilizó su cuenta en Twitter ni bien se enteró de la noticia: "Banco a @balfederico, ese niñito que descubrí en la panza de @Carmen_LaLeona y a La Leona. #Aguanten esta prueba, también saldrán #gladiadores de la vida. #Adelante, concientizando y asumiendo".

Además, otros famosos que le brindaron su apoyo:

Sol Pérez: “Te adoro”.

Nati Jota: “Fede, beso enorme. Huevo. Fuerza. Te abrazo”.

Susana Roccasalvo: “Fede querido, de esta batalla también saldrás”.

Pía Shaw: “¡Vamos, Fede! ¡Que tenés toda la energía de todos los que te quieren mucho!”

Sol Bayona: “Yo te quiero fuerte, Roke. ¡Pero fuerte, eh! Y te abrazo desde acá, tan fuerte como cuando te vea y sea con mis bracitos. ¡Ese corazón enorme puede con todo, mi negro!”

Ailén Bechara: “¡Fuerza, Fede! ¡Te quiero! ¡Vamos que va a estar todo bien!

Pelado López: “Te quiero mucho, amigo”.

Guido Záffora: Va a estar todo bien. Toda la fuerza, Fede".

Laurita Laprida: "Fuerza, Fede, hay que hacer las cosas que te hacen bien, pensar en vos y nadie más que vos. ¡Te mando todo mi cariño y buena vibra! Vas a estar bien.

Martín Garabal: Fuerza.

Julián Serrano: “Fuerza, Fede".

Laura Bruni: “Fuerza Fede querido, todo va a estar muy bien”.

Noelia Antonelli: “Vamos, Fede”.

Connie Ansaldi: “Te quiero, Fede. Todo va a estar bien”.

Agustina Casanova: “Mucha fuerza, Fede”.

Cinthia Fernández: “Fuerza peque, vamos que vas a dar vuelta los resultados”.