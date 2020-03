Así será la nueva serie que Nicole Kidman protagonizará para HBO

Después del éxito de la serie Big Little Lies, HBO vuelve a reunir al guionista David E. Kelley y a la actriz Nicole Kidman en una nueva miniserie que promete. Hablamos de The Undoing, una adaptación en seis episodios de la novela You should have known, de Jean Hanff Korelitz, que será sin lugar una de las grandes apuestas la gran apuesta de la cadena. Dentro del elenco, junto a Kidman, encontramos a Hugh Grant, Edgar Ramírez y Donald Sutherland.

Kidman interpreta a Grace Sachs, una psicóloga exitosa de Nueva York, casada y con un hijo, y que está a punto de publicar un libro. Pero todo cambiará cuando desaparece su marido (Grant). Ambos parecían llevar una vida perfecta, pero la investigación policial obligará a Grace a pensar en su propia responsabilidad en lo ocurrido, a la vez que debe asumir las revelaciones sobre su esposo que saldrán a la luz.

El show debutará el próximo 10 de mayo.