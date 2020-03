Andrea Rincón: "Hace mucho que no salgo con mujeres"

Andrea Rincón estuvo hablando en medio nacional sobre su trabajo como actriz donde está totalmente volcada por lo que su vida mediática parece haber quedado en el pasado. Sobre su carrera hizo referencia a su papel en la película Hashtag Bullying, la historia puede cambiar, donde tuvo un rol protagónico y que además afirmó que "el filme contó con la colaboración del INADI para concientizar y erradicar este problema que afecta a todo el mundo"

Además la bella modelo afirmó que " este papel me tocó muy de cerca ya que yo supe en su momento lo que era el bullying y hasta llegué a creer muchas de las cosas que me decían, es por ello que todo eso lo pude volcar en mi actuación para interpretar el papel de la mejor manera".

Por su parte sobre su presente Andrea afirmó que "estoy pasando por un momento bastante raro, ya que me estoy encontrando conmigo misma, en verdad estoy recuperando mi verdadera esencia espiritual y estoy dando prioridad a las cosas que realmente son importantes en la vida"

En tanto que durante su diálogo en el programa radial Rincón habló sobre la violencia de género, un tema que la vedette sufrió en manos de su ex pareja. Sobre ello la ex Gran Hermano dijo "sin dudas es un tema muy complicado y sobre todo me costó mucho superarlo. Lo primero que hay que hacer es comprender que todo el mundo se merece algo mejor y que es una enfermedad que aveces la culpa es de las dos personas que forman la pareja".

Finalmente sobre el amor la bailarina señaló que "hace mucho tiempo que no salgo con mujeres, pero en realidad yo no miro el envase yo me fijo en como es la persona por dentro más allá de que si es hombre o mujer. Yo me fijo en su espíritu, en su alma, en su corazón en el amor que puede dar que es lo que realmente importa en este mundo".