"Par-tuza", el tema del Dipy que parodia al hit del verano de Karol G

"Tusa", de Karol G, se convirtió sin dudas en el tema del verano y la rompió en todo el mundo. Pero ahora, apareció su versión argenta que seguramente dará de qué hablar.

El reconocido y polémico cantante de cumbia "El Dipy", tomó el ritmo del hit de la cantante colombiana, le cambió la letra, lo bautizó como "Par-tuza" y ya es furor.

"Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan. Hoy me voy a una partuza. Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa. Hay que sanar la herida. Fumo y chupo con carpusa. porque se que vos me gorreas", dice la nueva versión creada por el Dipy.

Escuchá "Par-Tuza":

Así lo presentó el propio cantante en las redes sociales: