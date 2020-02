Naomí Preizler acusó de plagio a Jimena Barón

Naomí Preizler se sumó a las críticas contra Jimena Barón ante la polémica que se generó por el lanzamiento de su tema "Puta" y la campaña gráfica que desplegó en la calle con una foto de la cantante emulando ser una trabajadora sexual.

La top model y ex novia de Joaquín Furriel le mandó un mensaje claro a Barón y contó que hace un año la actriz no quiso participar de uno de sus temas. La canción se llamó "Fama de puta", y contó que llamó a Barón para que participe pero la artista no quiso meterse en polémica y se negó.

Ahora, Preizler salió a acusarla de plagio. "Decís que sos la primera mujer en usar la palabra ´puta´ de esta manera, y que generó tanto polémica porque sos mujer y porque siempre la palabra puta la usaron los hombres en sus temas reggetones y vos sos una mujer que sufrió tanto... ponerte en el lugar de víctima estás anulando a otras mujeres. Y, ni que hablar con otras artistas que han hecho esto ya y han roto un montón", comentó.

"No está bueno estereotipar y ni decir que sos la única, la primera, la que más luchó, la que más difícil la tiene porque no es así y nos estas desvalorizando a todas las demás", concluyó.

Recordemos que Barón se sacó una foto con un grafiti con el nombre del tema y, en ese momento, Naomí le escribió: "Ay Jime que diosa, pero el ft que te perdiste por pensar en su momento, cuando te mostramos el tema, que ligarte a ese título podría traerte mala fama… (El grafiti está en Godoy Cruz entre sta fe y Cordoba no me acuerdo exacto xq tuve que salir corriendo)".