¿Antonio Grimau echó de su casa a su novia 53 años menor?

Antonio Grimau rechazó hablar de su vínculo con una joven 53 años menor que él frente a las cámaras de "Los Ángeles de la Mañana". El actor habría finalizado su relación con Sofía Gentile (22) en medio de un episodio de tensión.

"Estoy muy bien, no voy a dar explicaciones porque no hay un motivo para hacerlo", dijo el actor. La movilera del mencionado programa preguntó: "¿Pero la echaste de tu casa?". A lo que el artista respondió: "Eso es todo mentira, yo nunca haría eso con una mujer".

Noticias Relacionadas Descubren a Antonio Grimau con su novia 53 años menor

"Acá en la obra estamos felices, gracias a Arturo Puig por haberme convocado, muy contentos acá con Lucía Galán", comentó en referencia al espectáculo Hello Dolly , del que forma parte en el elenco protagónico.

La dupla mantuvo oculto por un tiempo su romance oculto frente a la prensa para mantener un perfil bajo. Cuando trascendió que el actor estaba manteniendo una relación con una mujer de la misma edad de una de sus hijas, los medios y las redes sociales se conmocionaron.

Por su parte, Gentile negó categóricamente haber estado en pareja con Grimau, pero según testigos ella se habría instalado en la casa de Antonio y por un enojo, circuló la información de que la echó de su casa.