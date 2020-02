Conocé más a Titito Fernández: el hijo del periodista deportivo más reconocido de Argentina

Gonzalo Titito Fernández, es uno de los periodistas deportivos reconocidos en Mendoza, no solo por su desempeño laboral en los medios locales, sino por ser el hijo de Titi Fernández. "La fama es puro cuento", dijo cuando se le consultó cuál era la frase que lo identificaba. Explicó que es una línea que siempre dice, ya que realmente lo cree y lo complementa al agregar que "el que se sube a la fama, tarde o temprano se equivoca".

El año 2014 para la familia Fernádez fue muy convulsionante, primero, en febrero cuando Titi sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Y fue justamente este hecho, el que llevó a que Titito tomara la decisión definitiva de mudarse, porque si bien trabajaba para una productora y los contenidos que realizaba, "estaban llegando a su fin", no había sido motivo suficiente, sino que fue el deterioro de la salud de su padre, lo que hizo que se diera cuenta de que él iba por el mismo camino, ya que estaba muy estresado. Y fue tan contundente su decisión, que el 24 de mayo de ese mismo año, ya estaba instalado en la provincia.

El 2 de julio fue la fecha que los marcó para siempre, Soledad, hermana menor de Titito, tuvo un accidente automovilístico que se cobró su vida, en pleno Mundial de Brasil. "Para mí fue tremendo, yo hacía muy poco que estaba en Mendoza y lo tremendo fue no poder ayudar a mi viejo con el duelo, porque estuve allá 3 o 4 días no más, porque tenía que ponerme a trabajar", comentó Titi junior, como le solían decir sus familiares. "El día a día de sentirlo a mi viejo triste, leerlo triste o escucharlo triste en el teléfono y no estar cerca para ir a comer con él o darle un abrazo, eso a mí hoy, ya 5 años, todavía me hace mucho ruido", señaló y después agregó que en lo personal, en cuanto a su relación con Soledad, siente que le faltó "compartir mucho más".

En cuanto a la noticia de que apareció el teléfono de la pareja de su padre, que contenía audios de la joven fallecida, dijo que fue un alivio, pero criticó a quienes abusan de las redes sociales con la intención de herir. "No importa si lo perdió o se lo olvidó, lo pidieron por algo sentimental y si es un modelo tal el teléfono y si se van pasando los recuerdos de teléfono en teléfono. Twitter tiene la información al instante, pero tiene mucha maldad anónima".

Hoy en el mercado del progreso en Caballito me robaron el celular a Norita, iPhone 7 con una funda roja. Para nosotros tiene un valor sentimental muy importante ahí estaban guardados los últimos audios de Sole. Ayúdame a recuperarlo y te recompensamos!!! pic.twitter.com/ybDcTAUgIg — Titi Fernandez (@titifernandez1) February 4, 2020

Un tipo común

Gonzalo trabaja en Ovación 90, cubriendo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, así como también realiza la central informativa. Se describe como "un tipo común y corriente", y explicó que en su trabajo tiene sus códigos: "A mí la vida privada de los jugadores no me interesa, no me meto y no me metería nunca, me interesa lo que pasa en los entrenamientos, en los partidos o si juega bien o mal". "Viajo en colectivo con la gente, la gente me mira y me dice, Titito, es verdad que viajás en colectivo", dijo mientras sonreía. "Voy a hacer los mandados en joggineta y ojotas y voy al supermercado y saludo al de seguridad de la puerta, todos los cajeros y cajeras me saludan. Soy re contra común", destacó.

Además, reveló que si bien el fútbol es una de sus pasiones, no es la que encabeza su top 3. "La cocina, el fútbol y el tenis", enumeró, lo que dio el pie para comentar que lo que más le gusta es cocinar, pero que no se dedicó profesionalmente, ya que era muy costosa en ese momento. Aunque se dedica a ello de oficio, solo desempeña sus habilidades culinarias ante amigos y familiares.

Llamado a la vocación

Muchos creen, que la vocación la encontró gracias a su padre, quien ha sabido ser uno de los grandes relatores y periodistas del país, pero esto no es así. Titito quería ser veterinario cuando era chico y de hecho trabajó en una veterinaria, pero una experiencia traumática lo desmotivó para estudiar esa carrera. "Acompañé al hijo del dueño a ir a buscar un perro que se había muerto abajo de una cama, una cama vieja en una casa muy grande de Palermo, de esas típicas que ya las demolieron. Y era un perro gigante, que estaba debajo de una cama gigante que tenía ocho patas, la cama, no el perro. Y como no había forma ni de mover la cama ni al animal, para poder sacarlo tuvo que quebrarle las patas. Y pensé que yo eso no lo iba a poder hacer nunca", detalló Fernández. Y fue por hacerle un favor a un amigo que incursionó en el mundo del periodismo, ya que lo reemplazó y luego se quedó, para llevar a cabo una experimentada profesión que todavía tiene mucho por delante.

Aunque la comparación es inevitable, Titito expresó que no es algo que le pese, sino que siempre supo sacar ventaja de ello. "En la comparación siempre voy a salir perdiendo, pero no me molesta, para nada. Yo sabía que había jugadores de fútbol que a lo mejor no se paraban a darle la nota a otras personas y si yo iba, me la daban porque yo era el hijo de. Y está bien, porque era para sacarle provecho a mi trabajo", señaló.

Sobre el tiempo en el que fueron colegas con su padre, Titito destacó que si bien siempre lo apoyó y motivó para seguir adelante, siempre era el primero en criticarlo "Siempre fue muy crítico, es re normal eso. Pero siempre corrigiendo para bien, con críticas constructivas", explicó. Y señaló que gran parte de lo que él hace en esta profesión, lo aprendió de su papá.

Padre primerizo

A Luján la conoció en el año 2016, durante la Vendimia de Godoy Cruz y fue gracias a las hijas de ella, que entabló una conversación que no encontró un final."Somos una familia ensamblada". Hace unos días, el mismo periodista comunicó en su cuenta personal de Instagram, a través de una foto con los calzados de las nenas, de Luján y de él, que va a ser papá por primera vez. " Estoy insoportable, no la dejo hacer nada, por miedo. Soy papá primerizo y el año pasado perdimos un embarazo gemelar y estoy re contra cuida", expresó. Y adelantó que hay grandes posibilidades de que sea una nena, que todavía no está confirmado. "Falta un siglo" remarcó cuando dijo que su mujer tiene fecha para fines de julio, principios de agosto.

Gratificaciones

En cuanto a las gratificaciones que la vocación le ha dado, Tittio destacó el hecho de haber conocido a Maradona. "Tratarlo, haber compartido una comida con él, patear pelotas con él, hacerle notas, que me regale sus camisetas y que me abrace". Además, de haber podido ver a los mejores futbolistas. Pero lo que más remarca, es haber podido estar mano a mano con Maradona, fuera del ámbito laboral, al que describió como un "tipo generoso". "Uno se queda con lo que ve en el día a día y de hace algunos años a la fecha y bueno, hay cosas que no son tan lindas. Pero es un tipo muy generoso y muy humilde. Lo he visto hacer un montón de cosas por un montón de jugadores y de personas que no trascienden y que las hizo. Por eso cuando le pegan tanto, a veces me duele", expresó.

Violencia en el fútbol

"No hay decisión política para erradicar la violencia en el fútbol, los barrabravas son todos utilizados por dirigentes políticos y dirigentes de fútbol. Es una mafia", señaló . "Si hacés un censo en las manifestaciones políticas de cualquier partido, hay barrabravas y si hacés un censo en las barrabravas, hay muchos barrabravas de equipos que no son hinchas de esos equipos. Ahí te das cuenta que no es por amor al equipo que van a decir que alientan ", señalo y remarcó que esto es una de las grandes cosas que le molesta del deporte.