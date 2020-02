Las picantes confesiones sexuales de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti habló de su vida sexual con Verónica Lozano durante un nuevo programa de "Cortá por Lozano". La panelista de "Bendita" empezó explicando su gusto por darse placer a sí misma y contó la insólita situación que le tocó vivir en el aeropuerto de Ezeiza.

"Claro que soy de hacer cosas conmigo misma. Tengo una vida en soledad cómoda", declaró la rubia.

"Hoy las mujeres tenemos algunas armas con las cuales pasar la soledad. ¿Entienden?", declaró. "Entonces, tenés como un baúl con cositas...", acotó Lozano. Sincera y desprejuiciada, la ex de Jonás Gutiérrez respondió. "Sí, las tengo en mi mesita de luz. Es que vivo sola y entonces, no tengo que esconderle nada a nadie. Cada tanto lo uso. Tengo mi preferido...".

"Hay cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, escucho a alguna sexóloga que da tips o miro en las redes sociales y adquiero lo nuevo que salió. Me gusta comprar y tener lo último de lo último", explicó.

Finalmente, Maglietti se decidió a contar la situación que vivió en el aeropuerto de Ezeiza en relación a sus juguetes sexuales.

"Lo he llevado de viaje, sí. Me lo han encontrado también en la valija, en la aduana. Me estaba yendo a ver a mi ex novio, que vivía afuera en ese momento, y me lo llevé en mi equipaje de mano para que no se perdiera, porque corre riesgo. Es que tengo uno hace años, uno que amo... Lo tenía en mi valijita, lo pasé por la cinta, pero me abrieron la valija a pesar de que traté de que no saltara y lo vieron igual", recordó.

"Cuando me iba, una mujer de la policía aeroportuaria le dijo a la otra: ‘¿Viste lo que tenía?’. Y yo la miré y le dije: ‘¡Sí, y qué!’. Y seguí caminando", concluyó entre risas.