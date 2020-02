Wanda Nara iniciaría su carrera de cantante en el Festival de San Remo

View this post on Instagram

Voglio condividere un pezzo di questo ultimo lavoro.. #comingsoon Orgogliosa di essere stata scelta per questo progetto sul quale abbiamo lavorato per mesi, grazie a @davide.demarinis per la pazienza con la quale mi ha sopportata ud83cudfa4 Eu0026#39; stato divertente ed appassionante cantare con te! To be continued...