Polémica desatada: Gisela Barreto comparó a los niños trans con pájaros

Gisela Barreto regresó recargada con sus dichos. La ex vedette se mostró nuevamente en contra de la ideología de género y de que se enseñe esto en los colegios. Además, hizo una polémica comparación entre los chicos trans y los pájaros.

En una entrevista con “El Show del Espectáculo”, que conduce Ulises Jaitt, Barreto afirmó: "La educación tenemos que dejársela a los padres. Los hijos no son de los padres, ni de los políticos ni del poder. Ante la gran responsabilidad de dar la vida, tienen la de la educación" y agregó: "Los chicos tienen que ser educados por sus padres en cuanto a lo moral"-

“Estamos transformando las escuelas en corruptores oficiales en donde los niños son adoctrinados en su vida afectiva y sexual”, declaró.

Rápidamente, Ulises le preguntó: "¿Si te enseñan la diversidad de género en las escuelas está mal moralmente?"

Y Gisela contestó: "Depende de cada familia. Yo, si me decís a mí, no quiero que le den ideología de género a los chicos. A mí me formaron de una forma y si hubiese tenido un niño lo hubiese hecho de la manera que estoy diciendo. Después, que los padres lo hagan de la forma que lo quieran hacer y que cada adulto desde los 18 años cuando sepa para donde ir haga lo que le plazca".

Fue en ese momento cuando hizo una comparación bastante desafortunado sobre los chicos trans: "Un niño, cuando es niño, juega. Cuando juega que es pájaro no vamos a decir que se percibe que es un pájaro. El niño imita lo que ve, sigue lo que ve".

Para concluir, Gisela dio un ejemplo: "Está el caso de Luca Di Tolve: era un Niño que sus padre se separaron y a los 13 años se enamoraba de los compañeros. El psicólogo le dijo que era gay, la mamá muere, le pide a la virgen que no se quiere morir y que no estaba haciendo las cosas bien. Entró a un grupo católico, le dejaron de gustar del mismo sexo, se enamoró de una mujer y ahora tiene una hija. El dijo “si hubiera tenido una persona católica que lo ayudara y lo enderezara no hubiera profesado el mismo gusto al mismo género porque le faltaba el cariño del padre".