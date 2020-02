Nicole Neumann: "Estoy condenada por ser rubia de ojos claros"

“¿Sufriste bullying siendo modelo?”preguntó Robertito Funes Ugarte a Nicole Neumann en el marco de una nueva edición de Divina Comida, la nueva producción de Telefé. La consulta del periodista en un momento especial de la velada, desencadenó que la modelo revelara que sufrió mucho cuando comenzó en la carrera.

“Cuando yo empecé sí (fue víctima de bullying) porque era muy chica y las otras eran como un poco más grandes. En un principio no cayó muy bien, que de golpe estuviera ahí con doce años”, contó la panelista de Nosotros a la Mañana.

"Yo siempre soy la mala, la fría. estoy condenada por ser rubia de ojos claros", señaló Nicole en la charla y luego de que se hiciera pública la denuncia que le hizo a su ex pareja Fabián Cubero, por "impedimento de contacto" con sus tres hijas. Al parecer, el exfutbolista debía llevar a las nenas a Buenos Aires a fines de enero, pero todavía no lo hizo y las chicas siguen en Córdoba con él y Mica Viciconte.

Además, en esta oportunidad, la joven fue la anfitriona de la producción televisiva y tuvo de invitados a Iliana Calabró, Andrea Rincón, el Turco Naim Sibara y Robertito Funes Ugarte. Con ellos dialogaron de diversos temas, por ejemplo, Neumann contó que fue víctima de acoso por parte de un fan, entre los años 2005 y 2006.

La panelista contó detalles de lo que esta persona hacia: "Sí, me acosaban. Me llegaban al teatro cajas y me mandaban cosas desagradables”, señaló la bella rubia. Y posteriormente, explicó qué es lo que había en esos paquetes: “Tenían ropa interior sucia, de hombre, con fotos porno y ropa sucia”, detalló.

Además dijo que el hombre que la acosaba iba a verla al teatro, pero que lo terminaron sacando del lugar porque se sentaba en la primera fila, se tapaba con una valija y al parecer se autosatisfacía.

Mirá el video aquí: