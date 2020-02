Flavio Mendoza humilló a una periodista y la acusó de recibir coimas

Flavio Mendoza y su espectáculo “Un estreno o un velorio” fueron los grandes ganadores de la noche en la entrega de los premios Carlos, en Villa Carlos Paz. La obra consiguió 11 de las 13 estatuillas en las que estaba nominado.

A partir de esto, Flavio brindó una entrevista al medio local El Doce. Belén Bianchi fue la encargada de hacerle la nota. La cronista le preguntó por los premios pero también hizo hincapié en ediciones anteriores el actor se había enojado y no había asistido a la entrega.

"Fue muy linda la noche, con partes emotivas. Uno se queja a veces, yo a veces me enojo con los premios, pero esta vez me fui muy contento. Hay como un aire nuevo, está buenísimo", explicó en un inicio.

Sin embargo, Belén le comentó que Ángel Carabajal, productor "Bien Argentino", el espectáculo de la competencia, había dado a entender que él había comprado los premios, ya que ellos solo ganaron 2 de los 13 en los que estaban nominados, y Flavio se puso furioso.

"Vengo trabajando hace muchísimos años en la temporada. A las personas que son cosechadoras de fracasos no las escucho", contestó. "¿Vos pensás que yo pagué los premios? Si vos querés hacerle prensa a él porque tenés capaz un sobre que te pasan... a vos te deben pasar un sobre, ¿o no? ¿Entonces por qué me preguntás por él?", acusó el rubio.

La cronista negó la acusación pero Mendoza continúo: "Capaz a vos te dan un sobre para que hables de él. La próxima, si venís con buena leche voy a hacer la nota. La bajeza no va conmigo, tengo un elenco increíble y me rompo la espalda todos los años y me venís a preguntar por la pelea berreta, pedorra. No me tenés que preguntar eso”.