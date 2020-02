Filtran un video de Francisco Delgado desnudo

Durante este lunes, circuló intensamente en las redes un fuerte video íntimo de Francisco Delgado, en medio de un chat erótico. El mediático está instalado en México y se desconoce si el video es actual o de hace algún tiempo.

En el video, el ex ganador de Gran Hermano de 2015 le reclama a su interlocutora unas “fotitos” que le prometió y no llegan. Por el momento, Delgado no se ha referido al tema de la filtración de las imágenes.