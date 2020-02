"El Equilibrista" ganó el premio Estrella de Mar de Oro

View this post on Instagram

Me saque foto con mi actor favorito u2764ufe0f PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2020 ud83cudfc6 Mejor Comedia #departamentoDeSoltero ud83cudfad Mejor Actor #Nico ud83cudfad Mejor escenografu00eda #AlbertoNegrin ud83cudfad EQUIPAZO!!! Estamos FELICES ud83dude0aud83eudd73ud83cudf89!!!!! Mau00f1ana Hay Funciu00f3n! @plateanet ud83cudfab