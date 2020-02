Lanata volvió a la radio... desde su casa

Tras cuatro meses en que los problemas marcaron su salud, con tratamientos e intervenciones de por medio, Jorge Lanata volvió a la conducción de su ciclo radial Lanata sin filtro, por Radio Mitre, con la particularidad de que lo hizo desde su casa.

El siempre polémico conductor contó a su público que en ese tiempo adelgazó 30 kilos y que su recuperación avanza exitosamente.

“Hace mucho que no nos encontramos, hace cuatro meses. Es mucho tiempo. Pasé por Favaloro, por el Británico y por Fleni. Como dijo mi hija, tuve punto de vista de bebé durante cuatro meses mirando para arriba. Y todavía hoy lo tengo, porque no estoy recuperado del todo, pero se supone que lo voy a estar en los próximos meses", dijo al aire.

"En este tiempo que miraba para arriba me negué a tomar contacto con cosas que me alejaran de pensar. Les tengo que contar ahora a todos los que me regalaron libros que no los leí, tampoco vi series de Netflix”, confesó.