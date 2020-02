La grave acusación contra Malena Pichot que involucra a menores

Malena Pichot difundió un video en el cual señala el peligro que atraviesan grupos de chicas adolescentes que están acampando al costado de las vías del ferrocarril en una zona céntrica de Capital Federal desde hace noches, a la espera de la llegada de uno de los integrantes de la banda One Direction. En la imágenes, la actriz aseguró que le parece una locura que lleven así una semana, con el calor y la inseguridad que hay. En pleno descargo, Pichot no midió sus palabras e indicó el punto donde acampan las jóvenes y agregó: "Yo no entiendo por qué no las atacan una orda de hombres borrachos, son calles peligrosas".

Inmediatamente, llovieron cientos de críticas hacia la actriz por exponer a las chicas con la dirección exacta en la que se encuentran, que por obvios motivos de protección a las menores omitimos en el siguiente video. En la mayoría de los comentarios objetaron la falta de "sororidad" de quien es considerada uno de los íconos del feminismo en nuestro país.