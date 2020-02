Johnny Depp fue golpeado brutalmente por su pareja

Johnny Deep y su ex pareja Amber Heard se casaron hace cinco años y en 2017 pusieron fin a su relación ya que se dieron a conocer acusaciones de maltrato por ambas partes lo que causó que sea un divorcio bastante turbulento. En éstos días el tema volvió a salir a la luz ya que el portal de noticias The DAily Mail difundió un audio donde se confirma la violencia de Amber contra la estrella del cine mundial.

Dicha grabación corresponde al año en el que se casaron y que desde ahí mismo la mediática pareja tomaba sesiones de terapia para tratar dichos problemas personales. En tanto que en una parte del audio Amber admite que "no sé cuál fue el movimiento de mi mano que te dolió, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, sólo te estaba pegando".

Por su parte el actor que interpretó en reiteradas ocasiones a Jack Sparrow, afirma en el audio su preocupación por la escandalosa relación que mantenían y el miedo que le causaba la reacción de su pareja. En el audio se puede escuchar a Johnny decir "nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo, no puede haber violencia, deberíamos separarnos".

Lo cierto es que el año pasado Depp le reclamó a su ex esposa una compensación de 50 millones de dólares, y manifestó que fue él quien recibió tratos abusivos y agresiones durante la relación, y de hecho mostró imágenes de su rostro golpeado.